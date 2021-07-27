Женская сборная России по волейболу добыла первую победу на Олимпийских играх в Токио, во втором туре группового этапа уверенно обыграв Аргентину.

Российским волейболисткам понадобились три партии. Итоговый счет – 3-0 (25:19, 25:16, 25:30). Самой результативной в составе команды стала Наталья Гончарова, набравшая 17 очков. В матче были задействованы все спортсменки из заявки.

Первый матч команда Серджо Бузато проиграла 0-3 Италии.

Помимо Италии и Аргентины, в группе B с Россией располагаются Турция, США и Китай. Следующий матч волейболистки проведут против китаянок 29 августа.

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