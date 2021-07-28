Мужская сборная России по волейболу добыла третью победу на Олимпийских играх в матче со сборной Бразилии – битва лидеров группы завершилась в трех партиях.

Итоговый счет – 3-0 (25:22, 25:20, 25:20). Самым результативным игроком в составе России стал Дмитрий Волков, набравший 19 очков.

В первом матче команда Туомаса Саммелвуо победила Аргентину – 3-1, во второй встрече российская сборная также в четырех сетах обыграла США

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Теперь у сборной России 9 очков, она единолично возглавляет группу В. На втором месте США и Бразилия, у которых по 6 баллов.

России предстоят матчи в группе с Францией и Тунисом. Следующая встреча состоится 30 июля против французов, а 1 августа пройдет игра с Тунисом.

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