Российские волейболистки обыграли соперниц из Китая в пяти партиях в матче группового этапа.

Итоговый счет – 3-2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12). В четвертой партии китаянки имели два матчбола, но российские спортсменки отыграли их и перевели встречу в решающий сет.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 5 августа.

Помимо Китая, в группе B с Россией располагаются Турция, США, Италия и Аргентина.

Российские волейболистки уступили стартовый матч Италии, а затем выиграли у Аргентины.

Токио-2020 Россия смяла Бразилию и выиграла 3-й матч подряд на ОИ 20 ЧАСОВ НАЗАД

Токио-2020 Волейболистки обыграли Аргентину и добыли 1-ю победу 27/07/2021 В 01:22