Российские волейболистки обыграли соперниц из Китая в пяти партиях в матче группового этапа.
Итоговый счет – 3-2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12). В четвертой партии китаянки имели два матчбола, но российские спортсменки отыграли их и перевели встречу в решающий сет.
- Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 5 августа.
- Помимо Китая, в группе B с Россией располагаются Турция, США, Италия и Аргентина.
- Российские волейболистки уступили стартовый матч Италии, а затем выиграли у Аргентины.
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