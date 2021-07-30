Мужская сборная России потерпела первое поражение на олимпийском волейбольном турнире. Команда Туомаса Саммелвуо уступила сборной Франции – 1-3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25).
Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, у которого 15 очков. Французам 20 баллов принес Жан Патри.
- Ранее сборная России, которая досрочно гарантировала себе четвертьфинал, победила Аргентину (3-0), США (3-1) и Бразилию (3-0), при этом французы и аргентинцам, и американцам проиграли.
- Групповой этап обе сборные завершат 1 августа. Россия сыграет с Тунисом, Франция – с Бразилией.
- Плей-офф стартует 3 августа.
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