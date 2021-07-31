Женская сборная России по волейболу одержала третью победу на групповом этапе летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Русские девушки разгромили сборную США со счетом 3:0 (25:20, 25:12, 25:19).

Самой результативной в составе Команды ОКР стала диагональная Наталия Гончарова. У нее 26 очков и 24/37 в атаке. 13 очков добавила доигровщица Арина Федоровцева, 11 результативных баллов у второй доигровщицы Ирины Воронковой.

Волейбол Невероятный розыгрыш матчбола в классическом для женского волейбола стиле 29/06/2016 В 13:47

После этого матча сборная России временно возглавила группу B на предварительной стадии женского турнира. Результат русских – 3-1 (при одной победе на тай-брейке).

Ранее команда Серджио Бузато проиграла Италии в первом туре (0:3), разгромила Аргентину (3:0) и выиграла у действующих олимпийских чемпионок из Китая в решающем сете (3:2).

В пятом туре группового этапа Игр-2020 Россия встретится с Турцией. Этот матч пройдет на «Ариаке Арене» 2 августа в 8:20 по московскому времени.

ЧМ. (ж) Сборная США вышла в финал чемпионата мира, обыграв бразильянок 11/10/2014 В 17:47