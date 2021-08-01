Мужская сборная России по волейболу добыла четвертую победу на Олимпийских играх в матче с командой Туниса – встреча завершилась в трех партиях.
Итоговый счет – 3-0 (25:20, 25:22, 25:16). Самым результативным игроком в составе России стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.
- В первом матче команда Туомаса Саммелвуо победила Аргентину – 3-1, во второй встрече российская сборная также в четырех сетах обыграла США. Затем была повержена Бразилия (3:0), а Францию Россия обыграть не смогла – 1:3.
- Благодаре победе над Тунисом Россия вернулась на первое место в группе В.
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