Мужская сборная России по волейболу добыла четвертую победу на Олимпийских играх в матче с командой Туниса – встреча завершилась в трех партиях.

Итоговый счет – 3-0 (25:20, 25:22, 25:16). Самым результативным игроком в составе России стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.

В первом матче команда Туомаса Саммелвуо победила Аргентину – 3-1, во второй встрече российская сборная также в четырех сетах обыграла США. Затем была повержена Бразилия (3:0), а Францию Россия обыграть не смогла – 1:3.

Благодаре победе над Тунисом Россия вернулась на первое место в группе В.

Токио-2020 Россия разгромила США и вышла в плей-офф в женском волейболе ВЧЕРА В 03:38

Токио-2020 Волейболисты России потерпели первое поражение ВЧЕРА В 15:35