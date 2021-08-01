Определилась сетка плей-офф мужского волейбольного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.

Все пары четвертьфинальной стадии

Япония – Бразилия (3 августа, 7:00 мск)
Токио-2020
Россия снесла Тунис и вышла из группы с 1-го места
13 ЧАСОВ НАЗАД
Россия – Канада (3 августа, 7:00 мск)
Аргентина – Италия (3 августа, 11:00 мск)
Польша – Франция (3 августа, 15:30 мск)
  • Полуфиналы пройдут 5 августа.
  • Финал и матч за третье место состоятся 7 августа.
Медальный зачет ОИ
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