Определилась сетка плей-офф мужского волейбольного турнира на летних Олимпийских играх в Токио.
Все пары четвертьфинальной стадии
Япония – Бразилия (3 августа, 7:00 мск)
Токио-2020
Россия снесла Тунис и вышла из группы с 1-го места
Россия – Канада (3 августа, 7:00 мск)
Аргентина – Италия (3 августа, 11:00 мск)
Польша – Франция (3 августа, 15:30 мск)
- Полуфиналы пройдут 5 августа.
- Финал и матч за третье место состоятся 7 августа.
Токио-2020
Россия разгромила США и вышла в плей-офф в женском волейболе
Токио-2020
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