Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение на Олимпийских играх в матче с командой Турции – встреча завершилась в пяти партиях.
Итоговый счет – 2-3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15). Самым результативным игроком в составе России стала Анна Воронкова, набравшая 20 очков.
- В первом матче команда Серджио Бузато проиграла Италии – 0-3, во второй встрече российская сборная также в трех сетах обыграла Аргентину. Затем были повержены Китай (3:2) и США (3:0).
- После поражения от Турции Россия занимает четвертое место в группе В.
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