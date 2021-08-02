Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение на Олимпийских играх в матче с командой Турции – встреча завершилась в пяти партиях.

Итоговый счет – 2-3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15). Самым результативным игроком в составе России стала Анна Воронкова, набравшая 20 очков.

В первом матче команда Серджио Бузато проиграла Италии – 0-3, во второй встрече российская сборная также в трех сетах обыграла Аргентину. Затем были повержены Китай (3:2) и США (3:0).

После поражения от Турции Россия занимает четвертое место в группе В.

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