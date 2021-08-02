Волейболистки сборной Турции Джансу Озбай и Мелиха Исмаилоглу столкнулись во время матча против России. Спортсменки не договорились, кто примет мяч, и врезались друг в друга.
Девушки умудрились столкнуться зубами. Озбай потеряла несколько зубов – она плакала и пыталась остановить хлынувшую изо рта кровь. Исмаилоглу повезло больше – она получила царапину на лице. Волейболистки продолжили матч, но вскоре их заменили. Столкновение, которое произошло на тай-брейке, не помешало сборной Турции обыграть российскую команду.
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Сборная России проиграла Турции на тай-брейке
- Женская сборная России по волейболу потерпела поражение на Олимпийских играх в матче с командой Турции.
- После поражения от турчанок Россия заняла четвертое место в группе В.
- В четвертьфинале россиянки с большой долей вероятности сыграют с Бразилией.
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