Обновлено 02/08/2021 в 15:48 GMT

Определилась сетка плей-офф волейбольного турнира на летних Олимпийских играх в Токио среди мужчин и женщин.

Сетка женского турнира

Четвертьфиналы, 4 августа

Токио-2020 Самая нелепая травма ОИ – волейболистки Турции врезались зубами 6 ЧАСОВ НАЗАД

Матч №1: Южная Корея – Турция, 3:00 мск

Матч №2: Бразилия – Россия, 15:30 мск

Матч №3: Сербия – Италия, 11:00 мск

Матч №4: Доминиканская Республика – США,

Полуфиналы, 6 августа

Победитель матча №1 – Победитель матча №2, 7:00 мск

Победитель матча №3 – Победитель матча №4, 15:00 мск

Финал, 8 августа, 7:30 мск

Матч за 3-е место, 8 августа, 3:00 мск

Сетка мужского турнира

Максим Михайлов в матче против Туниса Фото: Getty Images

Четвертьфиналы, 3 августа

Матч №1: Канада – Россия, 3:00 мск

Матч №2: Япония – Бразилия, 7:00 мск

Матч №3: Италия – Аргентина, 11:00 мск

Матч №4: Польша – Франция, 15:30 мск

Полуфиналы, 6 августа

Победитель матча №1 – Победитель матча №2, 15:00 мск

Победитель матча №3 – Победитель матча №4, 7:00 мск

Финал, 7 августа, 15:15 мск

Матч за 3-е место, 7 августа, 11:30 мск

Олимпиада завершится 8 августа.

Токио-2020 Сборная России проиграла Турции на тай-брейке 9 ЧАСОВ НАЗАД