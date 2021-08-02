Определилась сетка плей-офф волейбольного турнира на летних Олимпийских играх в Токио среди мужчин и женщин.
Сетка женского турнира
Четвертьфиналы, 4 августа
Токио-2020
Самая нелепая травма ОИ – волейболистки Турции врезались зубами
Матч №1: Южная Корея – Турция, 3:00 мск
Матч №2: Бразилия – Россия, 15:30 мск
Матч №3: Сербия – Италия, 11:00 мск
Матч №4: Доминиканская Республика – США,
Полуфиналы, 6 августа
Победитель матча №1 – Победитель матча №2, 7:00 мск
Победитель матча №3 – Победитель матча №4, 15:00 мск
Финал, 8 августа, 7:30 мск
Матч за 3-е место, 8 августа, 3:00 мск
Сетка мужского турнира
Максим Михайлов в матче против Туниса
Фото: Getty Images
Четвертьфиналы, 3 августа
Матч №1: Канада – Россия, 3:00 мск
Матч №2: Япония – Бразилия, 7:00 мск
Матч №3: Италия – Аргентина, 11:00 мск
Матч №4: Польша – Франция, 15:30 мск
Полуфиналы, 6 августа
Победитель матча №1 – Победитель матча №2, 15:00 мск
Победитель матча №3 – Победитель матча №4, 7:00 мск
Финал, 7 августа, 15:15 мск
Матч за 3-е место, 7 августа, 11:30 мск
- Олимпиада завершится 8 августа.
Токио-2020
Сборная России проиграла Турции на тай-брейке
Токио-2020
Россия – Канада и Япония – Бразилия. Волейбольный плей-офф ОИ