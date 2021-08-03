Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в четвертьфинале Олимпийских игр – встреча завершилась в трех партиях.
Итоговый счет – 3-0 (25:21, 30:28, 25:22). Самым результативным игроком в составе России стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков.
- Групповой этап команда Туомаса Саммелвуо завершила на первом месте, проиграв один матч из пяти.
- В полуфинале Россия сыграет с победителем встречи Япония – Бразилия.
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