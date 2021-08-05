Сборная России по волейболу дважды за неделю обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпиады в Токио-2020.

Полуфинальная встреча завершилась в четырех партиях, итоговый счет – 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). По ходу третьего сета Россия проигрывала со счетом 13:20, но переломила ход игры и вытащила партию.

Групповой этап команда Туомаса Саммелвуо завершила на первом месте, проиграв один матч из пяти сборной Франции.

В финале Россия сыграет с победителем встречи Франция – Аргентина.

Токио-2020 Бразильская делегация освистывала российских волейболисток 17 ЧАСОВ НАЗАД

Токио-2020 Сборная России победила Канаду и вышла в полуфинал ОИ 03/08/2021 В 01:47