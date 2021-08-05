Сборная России по волейболу дважды за неделю обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпиады в Токио-2020.
Полуфинальная встреча завершилась в четырех партиях, итоговый счет – 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). По ходу третьего сета Россия проигрывала со счетом 13:20, но переломила ход игры и вытащила партию.
- Групповой этап команда Туомаса Саммелвуо завершила на первом месте, проиграв один матч из пяти сборной Франции.
- В финале Россия сыграет с победителем встречи Франция – Аргентина.
Токио-2020
Бразильская делегация освистывала российских волейболисток
Токио-2020
Сборная России победила Канаду и вышла в полуфинал ОИ
Токио-2020
Россия – Бразилия и Россия – Канада. Сетки волейбола на ОИ