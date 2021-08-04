Представители бразильской делегации освистывали российских волейболисток в четвертьфинале Олимпиады в Токио во время подач.

Члены бразильской делегации получили места на одном из секторов арены и очень активно поддерживали свою команду. Чтобы сбить настрой соперниц, они встречали каждую подачу российских волейболисток свистом или гулом.

Матчи на Олимпийских играх проходят без зрителей, по правилам находящимся на арене членам делегаций разрешалось только хлопать, сообщает «Р-спорт»

Токио-2020 Сборная России победила Канаду и вышла в полуфинал ОИ ВЧЕРА В 01:47

Россия выиграла стартовый сет, но в итоге не справилась с бразильянками – 1-3.

В полуфинале Бразилия сыграет с Южной Кореей, второго финалиста определят Сербия и США.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Токио-2020 Россия – Бразилия и Россия – Канада. Сетки волейбола на ОИ 02/08/2021 В 15:46