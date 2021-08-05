Грозные руки Ильяса Куркаева закрыли главного забивающего бразильцев – Рикардо Лукарелли на сетболе соперника разбился о стену русского. Такую же оплеуху на одном блоке бразильцам кинул Александр Волков – только в Лондоне-2012. Девять лет назад третий сет сместил акценты в матче: тогда Россия вытащила на морально-волевых первое за 25 лет золото, теперь – прошла в финал Олимпиады Токио-2020.

Камбэк Лондона – хвала подаче Тетюхина и атакам Мусэрского, который на два сета превратился из центрального блокирующего в забивного на диагонали – лучший по атакам Михайлов сместился в доигровку. Тогда трюк главного тренера Владимира Алекно бразильцы не считали и провалили матч, взяв две первые партии.

В полуфинале Токио тащил не один игрок – на успех сработала вся команда. Пришедший в сборную после Рио Туомас Саммелвуо категорически отказался от старичков – в 2017-м ее покинули сразу четыре легенды: Алексей Вербов, Сергей Гранкин, Сергей Тетюхин и Тарас Хтей. Доигрывал на блоке и Саша Волков – с ним тоже попрощались. Потери удалось минимизировать тут же – заматерели Дмитрий Волков и Егор Клюка, финн стал адаптировать в команде Яковлева и возможную замену Михайлову – Ярослава Подлесных.

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Сборная России по волейболу Фото: Getty Images

Почти не знавшая накала Олимпиады молодежь и соорудила камбэк. Хотя мыслей о возвращении в третьей партии было мало – Россия летела 12:20. Именно эти цифры нужно зафиксировать. И не потому, что в этом матче еще никто не проигрывал с разницей в 8 очков, а игра России на этом отрезке выходила максимально беспросветной – не получался ни прием, ни завершение: до пола не долетала даже половина атак. Просто из-за того, что случилось дальше.

Какая-то тайная сила просыпается в сборной России: когда шансов на возвращение практически нет, они все же нащупывают слепые зоны соперника. Конечно, помогли и замены тренера – Туомас посадил на перерыв Волкова, чтобы тот отдышался, и выпустил Подлесных. Как и в 2012-м, Максим из диагонали ушел в доигровку, а поливать по линии и кроссом стал Ярослав. Россия восстанавливала утраченные брейки поступательно: когда-то заколотит Яковлев, где-то на блоке подберет Куркаев, очередное очко подхватит Михайлов.

Дмитрий Волков (7) и Иван Яковлев (9), сборная России по волейболу на Олимпийских играх-2020 Фото: Eurosport

Не железными оказались и бразильцы: главная сила соперника – Уоллес де Соуза – помнит то болезненное серебро. Именно сегодняшнему лидеру, а тогда 24-летнему диагональному, профессиональную травму нанесла сборная России. Такие провалы деформируют психику, а старые раны часто вскрываются вновь. Тем более, когда повод на это намекает. В какой-то момент Уоллес схватил дежавю: просто выключился и перестал выцеливать очки, как того требуется от лидера.

Как по цепочке, неуверенность начала одолевать всю сборную. Найти противоядие бразильцы попытались в четвертой партии – огрызались до последнего. Вместе с Уоллесом лидерство взял Дуглас Соуза – две неудачи в конце теперь будут носить имена этих двух антигероев. В итоге – 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Россия дважды за неделю растоптала Бразилию в Токио и вышла в финал.

Там соперник будет менее колоритным. Во второй полуфинальной паре – Франция и Аргентина. Южноамериканцев русские разбили в группе, банде во главе с Нгапетом там же проиграли, но с оговоркой – Россия, в отличие от соперника, уже выходила в плей-офф. И, возможно, та осечка сборной будет на руку – эмоциональные французы любят недооценивать конкурента.

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