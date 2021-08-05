Стал известен соперник сборной России в финальном матче волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Команда сразится с Францией, одолевшей в полуфинале Аргентину со счетом 3-0 (25:22, 25:19, 25:22). Самым результативным игроком матча стал Жан Патри, принесший французам 15 очков.

Матч за золото Россия – Франция состоится 7 августа, начало в 15:15 мск. Чуть раньше – в 07:30 мск – бронзу разыграют команды Бразилии и Аргентины.

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На пути в финал российские волейболисты выиграли шесть матчей из семи. Единственное поражение сборная России потерпела в игре именно с Францией.

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