Волейболистка женской сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета отстранена от участия в Олимпийских играх-2020 за нарушение антидопинговых правил.
Положительный результат дала допинг-проба спортсменки от 7 июля, сообщает DF Soberano со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии. Допинг-проба В будет вскрыта уже после завершения Игр в Токио.
Несмотря на допинг Кайшеты, результат четвертьфинального матча олимпийского турнира между Россией и Бразилией останется без изменений – переигровка не предусмотрена. «Результат не будет пересмотрен, поскольку основанием для пересмотра результата в игровых видах спорта является положительный допинг-тест у нескольких членов команды», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Лига наций. Предварительный раунд
Россия проиграла Польше и не сыграет в плей-офф Лиги наций
- Россия выиграла стартовый сет, но в итоге не справилась с бразильянками в четвертьфинале Олимпиады – 1-3.
- В полуфинале Игр-2020 Бразилия сыграет с Южной Кореей
- Первыми финалистками Олимпиады стали американки – они обыграли Сербию со счетом 3:0.
Волейбол
Истории Кошелевой со всего мира. О свободе, ЛГБТ и патриотизме
Волейбол
Бузато назначен тренером женской сборной России по волейболу