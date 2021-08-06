Eurosport.ru подготовил превью к мужскому волейбольному финалу на Олимпиаде в Токио, в котором встретятся Россия и Франция. Для Франции это будет первый финал за все время участие на ОИ. Сборная России же наверняка хочет вернуть утерянное в Рио золото. В Бразилии чемпионы Лондона-2012 довольствовались 4-м местом. У команды под руководством Туомаса Саммелвуо есть для этого все возможности.

Форма

Сборные Франции и России в Токио попали в одну группу В. Поначалу разница в классе между будущими финалистами казалось колоссальнай. Так Франция одолела Тунис (3-0), но проиграла США (0-3), Аргентине (2-3) и Бразилии (2-3). Российская сборная с этими самыми соперниками проблем не испытала: 3-1 с Аргентиной и США, 3-0 с Бразилией и Тунисом, но вот именно очная встреча с французами не задалась – довольно неожиданное поражение 1-3.

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Вот как прокомментировал проигрыш игрок сборной Егор Клюка: «Я бы не сказал, что нам не хватило эмоций в этом матче. Эмоций было довольно-таки много. Настрой у нас был. Нам не хватило качества игры. Будем разбираться, что случилось. Было много скидок, смягчений неподнятых».

Волейбол. Токио Фото: Getty Images

Тем не менее обе команды вышли в решающую стадию. На пути к финалу российские спортсмены прошли сперва Канаду (3-0), а потом – в полуфинале – еще раз на бис грохнули Бразилию (3-1) с чудо-камбэком в третьем сете, напомнившем о Лондоне-2012.

Французы в четвертьфинале суперсенсационно выбили триумфатора последних двух чемпионатов мира и главного фаворита Польшу (3-2), после чего не испытали траблов с Аргентиной (3-0) – андердог реально прибавлял по мере продвижения по турниру, но в финале все равно фаворит не он.

«У нас прекрасная сборная! Я надеюсь, что в наших руках победа на Олимпийских играх. Я думаю, что главному тренеру надо смелей варьировать состав. Жалко, что французам уступили на предварительном этапе, а так я верю: в психологию, в настрой команды. Наша сборная очень сильна, и я верю, что мы должны победить», – дал свой прогноз на матч Геннадий Шипулин, под руководством которого сборная взяла олимпийские серебро в 2000 году и бронзу в 2004-м.

Лицом к лицу

Франции никогда прежде не было даже в четверке сильнейших на Олимпиадах. Предыдущий лучшие результат – 8-е место Сеула-1988.

Для России это второй финал в современной истории. В 2000-м русские волейболисты уступили Югославии (0-3), а в 2012-м совершили легендарный камбэк против Бразилии (3-2).

В последние годы Франция – не самый удобный соперник для россиян. В промежутке июнь-2016 – июнь-2018 французы выиграли 5 матчей из 5 в Мировой лиге и Мемориале Хуберта Вагнера. Следующие 3 матча из 4 остались за Россией.

В этом году «Ле Блюз» уже дважды обидели Россию. Помимо группового этапа ОИ была еще июньская победа в Лиге наций (3-1).

До Токио-2020 Россия и Франция никогда не пересекались на олимпийских турнирах – даже в советское время.

Франция сыграет в мужских финалах волейбола, гандбола и баскетбола. Последний раз такой требл удавался СССР в 1988-м. Тогда советские спортсмены проиграли только волейбольный финал.

Где и когда смотреть

Финальный матч Россия – Франция состоится 7 августа в 15:15 по московскому времени. Посмотреть можно на канале «Россия 1».

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