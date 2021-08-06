Имена этой шестерки прогремели и на соседнем континенте – Бразилия в 2012-м переживала боль, соизмеримую лишь с поражением от Германии двумя годами позже на домашнем футбольном ЧМ (1:7). Но если на газоне южноамериканцам не фартило с первых минут, то команда Бернардиньо вела 2-0 по партиям и 21:16 в третьей. Что стало с главными героями исторического камбэка?

Владимир Алекно – главный тренер сборной 2012 года

Владимир Алекно Фото: Imago

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Тогда: 45 лет

В 2012-м Алекно феерил в казанском «Зените» и соорудил хет-трик: Кубок России, Суперкубок, Лига Чемпионов.

Сейчас: 54 года

В Токио-2020 Алекно прибыл не в привычном триколоре. Экс-главный тренер России сенсационно возглавил Иран. И это за пару месяцев до главных стартов и его четвертой Олимпиады в карьере. Решение, как сам признавался тренер, обдуманное. Ход – профессионально взбудоражил, сманили и деньги. Сборников Алекно протестировал лишь в Лиге Наций, где иранцы стали 17-ми, отобрав очки у Канады, Италии и США. На Играх он уделал и грозную Польшу, но все равно отсеялся в группе. Будущее в Иране – под вопросом.

Сергей Тетюхин – доигровщик сборной России (№8)

Сергей Тетюхин Фото: Getty Images

Тогда: 36 лет

Доигровщик в девятый раз в карьере завоевал Кубок России и стал регулярно выходить в основе «Белогорья» после травм.

Сейчас: 45 лет

13 июля Сергей Тетюхин стал новым руководителем «Белогорья». Хотя неоднократно отказывался от должности главного тренера клуба. В конце месяца Сергея включили во Всемирный зал славы мирового волейбола. Вместе с коллегой – американцем Клейтоном Стэнли – 16 октября в США он станет участником церемонии посвящения. Помимо клубной работы, его увлекают дела национальной команды: он – генеральный менеджер сборной России. Повезло ему и в личной жизни – легендарный волейболист воспитывает 20-летнюю восьмерку «Белогорья», доигровщика Павла. Сын – кандидат на звание лучшего игрока сезона благодаря 158 очкам в Суперлиге.

Максим Михайлов – диагональный сборной России (№17)

Максим Михайлов на Олимпиаде-2012 в Лондоне Фото: Getty Images

Тогда: 24 года

148 баллов и звание самого результативного волейболиста Игр в Лондоне.

Сейчас: 33 года

Лучший игрок чемпионата России – Михайлов набрал 489 очков в 2021-м и продолжает крушить соперников спустя девять лет. Сезон он прикрыл внушительной цифрой – Максим сыграл 500-й матч за казанский «Зенит». Освоил он и амплуа доигровщика – вторым темпом прирожденный диагональный забрал 213 очков. Сегодня чейндж позиций – фирменный стиль сборной.

Тарас Хтей – капитан сборной России, доигровщик (№4)

Тарас Хтей (слева) Фото: Getty Images

Тогда: 30 лет

Капитан сборной России прописался в «Белогорье». От трио Мусэрский-Хтей-Тетюхин шарахались все еще до выхода на площадку. Победитель Мировой лиги, лучший спортсмен декабря 2012-го в России по версии телезрителей.

Сейчас: 39 лет

По завершении в «Белогорье» карьеры игрока Тарас стал спортивным директором клуба. Уделяет внимание и общественной жизни: сегодня Хтей – депутат областной думы. Экс-спортсмен патрулирует Белгородскую область. Проводит стратегические сессии с местными жителями, с ВРИО региона отправляется в рабочие поездки по региону: контролирует строительство спортивных залов, состояние библиотек и музеев, регулирует водоснабжение.

Сергей Гранкин – связующий сборной России (№5)

Сергей Гранкин на Олимпиаде-2012 в Лондоне Фото: Getty Images

Тогда: 27 лет

Связующий московского «Динамо». Травмировался в начале 2012-го и пропустил почти весь сезон. Отвоевал позицию у набравшего ход Александра Бутько и был главным созидателем в команде Алекно на Олимпиаде. Он переломил ход матча с США в группе и с Бразилией в финале.

Сейчас: 36 лет

Связующий «Берлина», чемпион Германии 2021-го.

Александр Волков – центральный блокирующий сборной России (№18)

Александр Волков на Олимпиаде-2012 в Лондоне Фото: Getty Images

Тогда: 27 лет

Кэп лучшего клуба в стране – казанского «Зенита». Привел его к золоту чемпионата России и Лиги чемпионов. Но главная победа – преодоление проблем со здоровьем, которые обрушились на Александра впритык с Олимпиадой: подвело колено. Каждый день врачи откачивали по 30-40 мл жидкости.

Сейчас: 36 лет

Саша – камбэк года в России. Поплутав по клубам с аппетитами слишком скромными для олимпийского чемпиона, Волков вернулся в Казань. Там он уже отметился своим главным трюком: на глазах Леонида Слуцкого забил мяч головой.

Алексей Обмочаев – либеро сборной России (№20)

Алексей Обмочаев Фото: Getty Images

Тогда: 23 года

В феврале 2012-го Алексей женился на самой перспективной волейболистке России – чемпионке мира Наталии Гончаровой. К личному счастью добавились золото с чемпионата России в составе казанского «Зенита», Лига чемпионов и приз лучшему либеро «Финала четырех» в Польше.

Сейчас: 32 года

После сезона травм Обмочаев реанимирует карьеру в «Кузбассе», куда сам попросился на просмотр. Команда с радостью приютила олимпийского чемпиона.

Юрий Бережко – доигровщик сборной Росии (№10)

Юрий Бережко Фото: Getty Images

Тогда: 28 лет

Вечно на лавке и втором плане, весной 2012-го он победами в чемпионате России и Лиге чемпионов доказал, что готов вернуться в национальную сборную.

Сейчас: 37 лет

В январе 2021-го, после нескольких лет в московском «Динамо», Юрий перешел «Галатасарай», но не задержался там надолго и в июле усилил казанский «Зенит». Сезон, правда, еще не открывал, поэтому можно перечислить его прошлые заслуги: у доигровщика 382 матча в Москве, 3 797 очков в чемпионате, кубке России и Лиге чемпионов. Статистика говорит, что Юрий был пятерке лучших волейболистов «Динамо».

Финальный матч между сборными России и Франции пройдет в субботу, в 15:15 по московскому времени. Счет личных встреч: 7-4 в пользу соперника.

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