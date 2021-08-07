Диагональная сборная Бразилии Тандара Кайшета, обвиняемая в применении запрещенных препаратов, сдала во время летних Олимпийских игр-2020 отрицательный допинг-тест. Об этом сообщили в Международной федерации волейбола.

«Подкомитет дисциплинарной группы FIVB подчеркнул, что предполагаемые неблагоприятные аналитические данные спортсменки были основаны на тесте, проведенном более чем за две недели до начала олимпийских соревнований по волейболу, и что у нее был отрицательный результат во время Игр», – заявили агентству ТАСС в пресс-службе международной федерации.

Ранее 32-летнюю волейболистку временно отстранили из-за положительной допинг-пробы А. У нее выявили запрещенный остарин. Тандара сделала тест во внесоревновательный период 7 июля во время подготовки к Олимпиаде.

Токио-2020 У бразильянки нашли допинг, но матч с Россией не переиграют. Почему? 21 ЧАС НАЗАД

В составе сборной Бразилии Кайшета стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012 и бронзовым призером ЧМ-2014.

Диагональная завершила персональные выступления на Играх-2020 в Токио. Она приняла участие в четвертьфинале против сборной России и набрала шесть очков. Уже без Тандары Бразилия вышла в финал Олимпиады и сыграет за золото со сборной США.

Токио-2020 Россия разгромила США и вышла в плей-офф в женском волейболе 31/07/2021 В 03:38