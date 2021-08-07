Мужская сборная России по волейболу в пяти партиях проиграла Франции и взяла серебро Олимпиады в Токио-2020.

Сборная России летела 0-2 по итогам первых двух сетов, после чего устроила впечатляющий камбэк. Русские парни выиграли две следующие партии с одинаковым счетом, но не смогли взять золотой тай-брейк и повторить успех 9-летней давности в Лондоне 2012-го. Команда Туомаса Саммелвуо уступила в пяти партиях – 23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15.

Мужская сборная Франции впервые в истории страны прошла в финал Игр, а тем более, выиграла золото.

Бронза олимпийских Игр в Японии досталась сборной Аргентины – они сломили сопротивление Бразилии в матче за третье место – 3-2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

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