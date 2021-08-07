Сказки не случилось. До красивого хэппи-энда, вдохновленного камбэком 2012 года, не хватило совсем чуть-чуть. Хотя именно российские волейболисты девять лет назад заставили болельщиков поверить в спортивное чудо, а в Токио – еще в полуфинале с Бразилией – закрепить эту мысль. Россияне слишком понадеялись на удачу – они понимали, что игра изменится в любом случае, а когда это все же произошло, опустили руки и не додавили.

Мужская сборная России по волейболу Фото: Getty Images

Трудно объяснить, что случилось с командой Туомаса Саммелвуо на золотом тай-брейке при счете 6:3. Когда вроде бы уже и Франция расчехлила белый флаг: потухший Нгапет и команда щедро раскидывали ошибки – игра у сборной, казалось, сломалась. Все шесть пойнтов пришлись либо в аут, либо спотыкались о русский блок. Но всего пару минут, и на тай-брейке сборные махнулись позициями – теперь очередь возвращаться в матч перешла к французам: неуверенно сыграл Клюка, соперникам повезло с касанием блока на тросе, в игру вновь вернулась девятка Франции. В решающий момент при хорошем приеме у России не вывезла атака, а первый темп Яковлева в аут психологически выключил русских из погони.

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В битве обоюдных камбэков решительнее оказались французы. Хотя их финал – чудо не менее фантастическое. На Олимпиаду команда Лорана Тийи пробилась одной из последних. Первую попытку отобраться в Токио она провалила – отодвинули поляки. Со второй – что была последним шансом – прошла на грани. В европейской квалификации трехцветные в группе В проиграли Болгарии и Нидерландам, но проскочили в плей-офф со второго места. Уже в игре на выбивание лишь на тай-брейке они дожали Словению. И в битве за единственную путевку уверенно взяли три сета у Германии.

Эрвин Нгапет (в центре) Фото: Getty Images

Французы никогда не занимали на Олимпиаде места выше восьмого – это случилось еще в Сеуле-1988. Не задались у них Игры и на старте в Токио-2020: начали с поражений от США и Аргентины, а проиграв третий матч, могли прощаться с Японией. Его им предстояло провести против России, уже взявшей к тому времени две игры. Команда Саммелвуо готовилась выйти в плей-офф с первого места и тактическую борьбу с Францией уже не вела. Тогда сборная Лоран Тийи и нанесла первое поражение русским в группе. Парни спаслись: замкнули четверку и вышли в плей-офф на Польшу. Не обыграй они Россию – в финале бы Михайлова и команду ждал кто-нибудь другой. Например, Польша.

Фавориты Олимпиады взяли два последних ЧМ, но в пятисетовике спасовали перед набирающей ход Францией. В тот день кэп Бартош Курек рыдал на плече партнера от боли, Нгапет – от счастья. Уже в полуфинале в сухую команде Тийи сдалась Аргентина, а в эпичном финале не без проблем – Россия.

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