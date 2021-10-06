Диагональный сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов в интервью Eurosport рассказал о причинах поражения национальной команды в финале Олимпиады-20202 в Токио.

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– Саммелвуо стал больше внимания уделять европейскому волейболу, где нужно подержать мяч, правильно скинуть, отыграться, на подаче действовать более агрессивно, с меньшим количеством ошибок. Естественно, он не убрал силовую часть. Но каждый игрок должен иметь запасной план, если что-то пойдет не так или если на травме или после. Тем более спортсмен может показывать различный волейбол: подстраиваться как под своего связующего, так и под соперника.

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– Этой самой хитрости не хватило в финале в Токио против вязкой Франции?

– И этого не хватило. Но не считаю, что мы по всем параметрам уступили сборной Франции. Игра была равной, но где-то устойчивости, универсализма как раз не хватило. А Франция тем и хороша, что ее игра тягучая. Команда все время держит какой-то средний уровень. Они затаскивают соперников в свой волейбол, что случилось с нами. Первый сет, который мы должны были выигрывать, провели очень хорошо. Но как раз за счет этих качеств они затащили в эту игру, и нам приходилось все время догонять, отыгрываться. А тогда нужно быть максимально загруженным, рисковать, думать о счете. В конце не хватило везения, опыта. Этим составом Франция играет давно. Наша команда все время меняется – один, два, три человека добавляется. Это тоже сыграло роль, – сказал Михайлов.

В финале Олимпиады в Токио сборная России проиграла Франции в пяти сетах.

33-летний Михайлов – обладатель полного комплекта наград Олимпийских игр.

Полное интервью:

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