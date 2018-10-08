Фейспалм от волейболисток России. Дамы оригинально празднуют победы на ЧМ-2018

Женская сборная России изящно расправилась с Болгарией в матче второго раунда чемпионата мира – 3-1.

Россиянки были хороши не только в игре. Во время победного фото спортсменки сделали командный фейспалм:

Девушки после каждой победы делают нечто подобное. Вот фото после победы над Южной Кореей:

Волейболистки обыграли сборную Турции и похожи тут на звезд НБА:

Здесь показали, как отправили сборную Таиланда ко дну:

Следующий соперник команды Вадима Панкова – Италия.

В группе F сборная России занимает четвертое место.

ЧМ-2018 проходит в Японии.

(Фото: официальный сайт ЧМ-2018)

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