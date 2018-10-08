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Фейспалм от волейболисток России. Дамы оригинально празднуют победы на ЧМ-2018
Креативно.
Женская сборная России изящно расправилась с Болгарией в матче второго раунда чемпионата мира – 3-1.
Россиянки были хороши не только в игре. Во время победного фото спортсменки сделали командный фейспалм:
Девушки после каждой победы делают нечто подобное. Вот фото после победы над Южной Кореей:
Волейболистки обыграли сборную Турции и похожи тут на звезд НБА:
Здесь показали, как отправили сборную Таиланда ко дну:
- Следующий соперник команды Вадима Панкова – Италия.
- В группе F сборная России занимает четвертое место.
- ЧМ-2018 проходит в Японии.
(Фото: официальный сайт ЧМ-2018)
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