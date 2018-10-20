Getty Images
Сербия впервые выиграла женский чемпионат мира
Победа с камбэком.
Волейболистки сборной Сербии победили Италию в финальном матче чемпионата мира-2018 со счетом 3-2. По ходу встречи сербки дважды уступали по сетам – 0-1 и 1-2. Прежде лучшим результатом Сербии была бронза на ЧМ-2006.
Самым ценным игроком прошедшего в Японии турнира стала Тияна Бошкович, которая в финале набрала 26 очков.
- Бронзу завоевала сборная Китая, победившая в матче за третье место Голландию.
- Сборная России завершила выступление на стадии второго группового этапа.
- Мужской чемпионат мира ранее выиграла Польша.
Фейспалм от волейболисток России. Дамы оригинально празднуют победы на ЧМ-2018
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте