Сербия впервые выиграла женский чемпионат мира

Волейболистки сборной Сербии победили Италию в финальном матче чемпионата мира-2018 со счетом 3-2. По ходу встречи сербки дважды уступали по сетам – 0-1 и 1-2. Прежде лучшим результатом Сербии была бронза на ЧМ-2006.

Самым ценным игроком прошедшего в Японии турнира стала Тияна Бошкович, которая в финале набрала 26 очков.

Бронзу завоевала сборная Китая, победившая в матче за третье место Голландию.

Сборная России завершила выступление на стадии второго группового этапа.

Мужской чемпионат мира ранее выиграла Польша.

Фейспалм от волейболисток России. Дамы оригинально празднуют победы на ЧМ-2018

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