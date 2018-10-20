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Сербия впервые выиграла женский чемпионат мира

Сербия впервые выиграла женский чемпионат мира
Eurosport

1 час назад

Победа с камбэком.

Волейболистки сборной Сербии победили Италию в финальном матче чемпионата мира-2018 со счетом 3-2. По ходу встречи сербки дважды уступали по сетам – 0-1 и 1-2. Прежде лучшим результатом Сербии была бронза на ЧМ-2006.

Самым ценным игроком прошедшего в Японии турнира стала Тияна Бошкович, которая в финале набрала 26 очков.

  • Бронзу завоевала сборная Китая, победившая в матче за третье место Голландию.
  • Сборная России завершила выступление на стадии второго группового этапа.
  • Мужской чемпионат мира ранее выиграла Польша.

Фейспалм от волейболисток России. Дамы оригинально празднуют победы на ЧМ-2018

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