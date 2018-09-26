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Россия уступила Бразилии на старте «Финала шести» ЧМ, ведя 2-0 по сетам

Россия уступила Бразилии на старте «Финала шести» ЧМ, ведя 2-0 по сетам
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Вернули за Лондон.

Сборная России уступила в первом матче «Финала шести» ЧМ-2018 сборной Бразилии со счетом 2-3 (25:20, 25:21, 22:25, 23:25, 12:15). Первые две партии остались за российскими игроками, но они не удержали этот гандикап.

Самым результативным волейболистом в составе российской команды стал Дмитрий Волков – на его счету 23 очка. У бразильцев 21 очко заработал Уоллес де Соуза.

  • Во втором матче 27 сентября Россия сыграет с США.
  • В полуфинал выходят две лучшие команды. России нужно обыграть американцев со счетом 3-0, 3-1.
  • На Олимпиаде в Лондоне в финале Россия выиграла золото, уйдя со счета 0-2 по сетам.

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