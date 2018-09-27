Россия проиграла США в финале шести и вылетела с ЧМ
Второе поражение оказалось фатальным.
Сборная России по волейболу завершила выступления на чемпионате мира в Италии и Болгарии на стадии финала шести.
Русские спортсмены уступили во втором матче этапа американцам со счетом 0-3 (22:25, 23:25, 23:25). Ранее они проиграли бразильцам – 2-3, ведя по сетам со счетом 2-0.
- На стадии финала шести команды разведены на две группы по 3 команды. США и Бразилия вышли в полуфинал.
- Финал пройдет в Турине 30 сентября.
(Фото: твиттер ЧМ по волейболу)
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