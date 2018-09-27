twitter

Россия проиграла США в финале шести и вылетела с ЧМ

Россия проиграла США в финале шести и вылетела с ЧМ
Eurosport

1 час назад

Второе поражение оказалось фатальным.

Сборная России по волейболу завершила выступления на чемпионате мира в Италии и Болгарии на стадии финала шести.

Русские спортсмены уступили во втором матче этапа американцам со счетом 0-3 (22:25, 23:25, 23:25). Ранее они проиграли бразильцам – 2-3, ведя по сетам со счетом 2-0.

  • На стадии финала шести команды разведены на две группы по 3 команды. США и Бразилия вышли в полуфинал.
  • Финал пройдет в Турине 30 сентября.

(Фото: твиттер ЧМ по волейболу)

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто

02:30
Популярные видео
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы
 989 просмотров11 ч
«Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич
6 776 просмотров25/09 в 12:53
А еще вам может понравиться