Россия проиграла США в финале шести и вылетела с ЧМ

Сборная России по волейболу завершила выступления на чемпионате мира в Италии и Болгарии на стадии финала шести.

Русские спортсмены уступили во втором матче этапа американцам со счетом 0-3 (22:25, 23:25, 23:25). Ранее они проиграли бразильцам – 2-3, ведя по сетам со счетом 2-0.

На стадии финала шести команды разведены на две группы по 3 команды. США и Бразилия вышли в полуфинал.

Финал пройдет в Турине 30 сентября.

(Фото: твиттер ЧМ по волейболу)

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