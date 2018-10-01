Польша разгромила Бразилию в финале ЧМ и защитила титул
Бронза у США.
Волейболисты сборной Польши второй раз подряд стали чемпионами мира, обыграв в финале бразильцев – 3-0 (28:26, 25:20, 25:23).
Польша защитила титул: в 2014 году в финале «бело-красные» тоже обыграли южноамериканцев. Тогда «канариньос» взяли один сет – 1-3. Для поляков этот титул – третий в истории.
MVP турнира стал нападающий сборной Польши Бартош Курек.
- Бронзу завоевала сборная США, которая оказалась сильнее сербов – 3-1.
- Сборная России завершила выступление на стадии «Финала шести», проиграв Бразилии и США.
- ЧМ-2018 проходил в Италии и Болгарии.
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