Польша разгромила Бразилию в финале ЧМ и защитила титул

Волейболисты сборной Польши второй раз подряд стали чемпионами мира, обыграв в финале бразильцев – 3-0 (28:26, 25:20, 25:23).

Польша защитила титул: в 2014 году в финале «бело-красные» тоже обыграли южноамериканцев. Тогда «канариньос» взяли один сет – 1-3. Для поляков этот титул – третий в истории.

MVP турнира стал нападающий сборной Польши Бартош Курек.

Бронзу завоевала сборная США, которая оказалась сильнее сербов – 3-1.

Сборная России завершила выступление на стадии «Финала шести», проиграв Бразилии и США.

ЧМ-2018 проходил в Италии и Болгарии.

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