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Польша разгромила Бразилию в финале ЧМ и защитила титул

Польша разгромила Бразилию в финале ЧМ и защитила титул
Eurosport

1 час назад

Бронза у США.

Волейболисты сборной Польши второй раз подряд стали чемпионами мира, обыграв в финале бразильцев – 3-0 (28:26, 25:20, 25:23).

Польша защитила титул: в 2014 году в финале «бело-красные» тоже обыграли южноамериканцев. Тогда «канариньос» взяли один сет – 1-3. Для поляков этот титул – третий в истории.

MVP турнира стал нападающий сборной Польши Бартош Курек.

  • Бронзу завоевала сборная США, которая оказалась сильнее сербов – 3-1.
  • Сборная России завершила выступление на стадии «Финала шести», проиграв Бразилии и США.
  • ЧМ-2018 проходил в Италии и Болгарии.

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