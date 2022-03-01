Международная федерация волейбола (FIVB) отказалась провести чемпионат мира 2022 года в России, введя таким образом санкции против страны. Об этом решении стало известно 1 марта.

Турнир должен был пройти на территории России с 26 августа по 11 сентября, матчи готовились принять 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемеров и Красноярск. Новое место проведения мирового первенства FIVB определит позднее.

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