Международная федерация волейбола (FIVB) отказалась провести чемпионат мира 2022 года в России, введя таким образом санкции против страны. Об этом решении стало известно 1 марта.
Турнир должен был пройти на территории России с 26 августа по 11 сентября, матчи готовились принять 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемеров и Красноярск. Новое место проведения мирового первенства FIVB определит позднее.
Ad
Ранее ISU запретил российским и белорусским фигуристам участие в соревнованиях под своей эгидой. Они пропустят предстоящий ЧМ.
Волейбол
«Был папой». Михайлов – о скончавшемся волейболисте Хамутцких
Российский футбол тоже под санкциями – клубы и сборная России не сыграют в турнирах ФИФА и УЕФА.
Источник: FIVB
Волейбол
Скончался трехкратный призер Олимпийских игр Хамутцких
Волейбол
Мяч со съемок «Изгоя» продали за 300k. Он чуть не убил Хэнкса
Реклама
Ad
Реклама
Ad