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Ватерполист из Сербии, спасаясь от хорватских хулиганов, прыгнул с набережной в море

Ватерполист из Сербии, спасаясь от хорватских хулиганов, прыгнул с набережной в море
Eurosport

1 час назад

Остальные спаслись бегством.

На ватерполистов сербской «Црвены Звезды» напали хулиганы в хорватском Сплите.

Игроки приехали на матч с местным «Морнаром». Спортсмены отдыхали в одном из кафе на набережной, к ним подошла группа неизвестных с требованием снять куртки с эмблемой клуба. После отказа хулиганы избили ватерполистов. Трое игроков убежали, а вратарь команды спрыгнул с набережной в Адриатическое море, сообщает Slobodna Dalmacija.

  • Белградская команда отказалась проводить гостевую игру.
  • Матч был отменен и перенесен на неопределенный срок.
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