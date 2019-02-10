Ватерполист из Сербии, спасаясь от хорватских хулиганов, прыгнул с набережной в море

На ватерполистов сербской «Црвены Звезды» напали хулиганы в хорватском Сплите.

Игроки приехали на матч с местным «Морнаром». Спортсмены отдыхали в одном из кафе на набережной, к ним подошла группа неизвестных с требованием снять куртки с эмблемой клуба. После отказа хулиганы избили ватерполистов. Трое игроков убежали, а вратарь команды спрыгнул с набережной в Адриатическое море, сообщает Slobodna Dalmacija.

Белградская команда отказалась проводить гостевую игру.

Матч был отменен и перенесен на неопределенный срок.

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