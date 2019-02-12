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Игроки «Синтеза» и «Спартака» устроили массовую драку, в которую чуть не вовлекли главных тренеров
Было жарко.
Ватерполисты «Синтеза» и волгоградского «Спартака» устроили массовую драку на матча Суперлиги.
Она началась за четыре минуты до конца игры при счете 9:6 в пользу волгоградцев. Потасовка длилась около минуты, в какой-то момент в нее почти влились оба главных тренера.
- Какие санкции принять к участникам побоища, решит федерация водного поло на ближайшем заседании.
- «Спартак» и «Синтез» делят второе место с 34 очками. Лидирует в таблице «Динамо» (40 очков).
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