Игроки «Синтеза» и «Спартака» устроили массовую драку, в которую чуть не вовлекли главных тренеров

Ватерполисты «Синтеза» и волгоградского «Спартака» устроили массовую драку на матча Суперлиги.

Она началась за четыре минуты до конца игры при счете 9:6 в пользу волгоградцев. Потасовка длилась около минуты, в какой-то момент в нее почти влились оба главных тренера.

Какие санкции принять к участникам побоища, решит федерация водного поло на ближайшем заседании.

«Спартак» и «Синтез» делят второе место с 34 очками. Лидирует в таблице «Динамо» (40 очков).

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме