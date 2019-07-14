Женская сборная Венгрии по водному поло побила рекорд результативности на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Кореи. Венгерки обыграли хозяек турнира со счетом 64:0.

Спортсменки из Южной Кореи оказались бывшими пловчихами, а команду собрали чуть больше месяца назад. Они провели первую тренировку 2 июня.

«Если бы они [венгерки] играли иначе, это бы и игрой по-настоящему не было. Я благодарен этой сборной высокого уровня за то, что они не пожалели усилий. Своей командой все равно горжусь, горжусь их стойкостью. Тут надо было наплывать за матч 1600 метров, а у них нет такой функциональной подготовки, я даже об опыте игры не говорю. Но они не сдавались и боролись до самого конца. Они очень хотят и будут бороться за то, чтобы забить гол на чемпионате мира в следующей игре», – цитирует «Р-Спорт» тренера кореянок Чжин Мак Кена.

Следующий матч команда Южной Кореи проведет против сборной России.

Русские ватерполистки в стартовой игре чемпионата мира обыграли Канаду (18:10).

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