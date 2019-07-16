Те самые корейские ватерполистки разрыдались после гола в ворота сборной России
Еще бы – он стал первым для азиатской команды на чемпионатах мира.
Ватерполистки сборной Южной Кореи эмоционально отреагировали на забитый мяч в ворота сборной России.
В первом матче на чемпионате мира по водным видам спорта Южная Корея уступила сборной Венгрии со счетом 0:64. Затем кореянки встретились с россиянками и при счете 0:27 забили первый мяч на турнире, после чего некоторые из членов азиатской команды в буквальном смысле разрыдались.
- Сборная Южной Кореи по водному поло впервые принимает участие в соревнованиях столь высокого уровня. Команда была составлена из бывших пловчих и провела первую тренировку 2 июня.
- Матч против россиянок закончился для кореянок со счетом 1:30.
Южнокорейские ватерполистки проиграли на ЧМ со счетом 0:64. Оказалось, они не ватерполистки
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