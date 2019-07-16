Ватерполистки сборной Южной Кореи эмоционально отреагировали на забитый мяч в ворота сборной России.

В первом матче на чемпионате мира по водным видам спорта Южная Корея уступила сборной Венгрии со счетом 0:64. Затем кореянки встретились с россиянками и при счете 0:27 забили первый мяч на турнире, после чего некоторые из членов азиатской команды в буквальном смысле разрыдались.

Сборная Южной Кореи по водному поло впервые принимает участие в соревнованиях столь высокого уровня. Команда была составлена из бывших пловчих и провела первую тренировку 2 июня.

Матч против россиянок закончился для кореянок со счетом 1:30.

Южнокорейские ватерполистки проиграли на ЧМ со счетом 0:64. Оказалось, они не ватерполистки

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