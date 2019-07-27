В южнокорейском Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта произошла трагедия.

На вечеринке сборной США по водному поло в 2:00 с 26 на 27 июля обрушился балкон в ночном клубе. Погибли два человека, пострадали, по меньшей мере, 13 человек.

Девять раненых были иностранными спортсменами – четверо американцев, двое новозеландцев, голландец, итальянец и бразилец. Все, за исключением гражданина Бразилии, были ватерполистами. Эту информацию подтвердили агентству Yonhap местные власти.

«Большинство спортсменов благополучно вернулись в деревню после консультации в больнице. Восемь спортсменов были вовлечены в этот инцидент, семь получили легкие травмы, один остается в больнице для дальнейшего лечения и наложения швов на ногу», – сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление оргкомитета ЧМ.

«Мы просто танцевали и в следующую минуту рухнули на 5-6 метров. Все начали выбегать из клуба. Мы упали на головы тех, кто был под нами. Некоторые стали действительно ужасными случаями», – сказал капитан мужской сборной Новой Зеландии по водному поло Мэтт Смит. Его комментарий новозеландскому Radio Sport цитирует CNBC.

«Мы сожалеем о сложившейся ситуации и желаем выздоровления жертвам трагедии. Поскольку некоторые участники ЧМ-2019 присутствовали при инциденте, ФИНА внимательно следит за ситуацией и примет все необходимые меры по оказанию медицинской помощи нуждающимся», – говорится в заявлении Международной федерации плавания.

Пресс-служба Всероссийской федерации плавания подтвердила, что ни один из русских спортсменов не присутствовал на вечеринке в ночном клубе и не пострадал. Капитан ватерпольной сборной Екатерина Прокофьева выразила соболезнования семьям погибших.

Чемпионат мира-2019 в южнокорейском Кванджу завершится 28 июля.

Сборная России идет на втором месте в командном зачете с 25 медалями (12 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовые).

Те самые корейские ватерполистки разрыдались после гола в ворота сборной России

Качай приложение Eurosport для iOS или Android