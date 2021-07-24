Женская сборная России по водному поло начала олимпийский турнир с победы над Китаем.
Матч завершился со счетом 18:17.
Это был очень сложная игра, в которой нашим девушкам пришлось проявить характер.
Водное поло
На вечеринке ватерполистов на ЧМ обрушился балкон – 2 погибли, 13 пострадали
27/07/2019 В 06:46
На Олимпиаде участвует 10 команд ватерполисток. Участников разбивают на две группы по пять сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре команды.
  • Ватерполистки – бронзовые медалистки Рио-2016.
  • Мужская сборная России не отобралась в Токио.
Российский тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзу Олимпиады в весовой категории до 58 кг
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