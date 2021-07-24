Женская сборная России по водному поло начала олимпийский турнир с победы над Китаем.
Матч завершился со счетом 18:17.
Это был очень сложная игра, в которой нашим девушкам пришлось проявить характер.
Водное поло
На вечеринке ватерполистов на ЧМ обрушился балкон – 2 погибли, 13 пострадали
На Олимпиаде участвует 10 команд ватерполисток. Участников разбивают на две группы по пять сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре команды.
- Ватерполистки – бронзовые медалистки Рио-2016.
- Мужская сборная России не отобралась в Токио.
Водное поло
Те самые корейские ватерполистки разрыдались после гола в ворота сборной России
Водное поло
Южнокорейские ватерполистки проиграли на ЧМ со счетом 0:64. Оказалось, они не ватерполистки