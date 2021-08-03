Женская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал Олимпийских игр, обыграв сборную Австралии.
Матч завершился со счетом 9:8. За выход в финал команда поспорит с американками – главными фаворитками, чемпионками Лондона-2012 и Рио-2016. В другом полуфинале сыграют Испания и Венгрия.
- Матч против США состоится 5 августа.
- На Олимпиаде в Рио Россия выиграла бронзу, победив Венгрию в матче за третье место.
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