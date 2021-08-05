Ватерпольная сборная России не совладала в полуфинале Олимпиады с главными фаворитками турнира – командой США. Матч завершился со счетом 15:11 в пользу соперниц команды Александра Гайдукова.

Россиянки, которые на групповом этапе проиграли США 5:18 и считались абсолютными аутсайдерами полуфинала, выиграли первый период со счетом 3:2, а по ходу второго вели в три мяча, но американки совершили рывок в третьем периоде 5:2, а в решающем при счете 11:11 забросили четыре мяча и добыли победу.

В матче за бронзу Россия сыграет с проигравшим в матче Испания – Венгрия.

США – победитель Игр-2016 в Рио. На тех соревнованиях Россия забрала бронзу.

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