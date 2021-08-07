Ватерпольная сборная России проиграла Венгрии в матче за бронзу Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу соперниц команды Александра Гайдукова.

Россиянки и венгерки завершили первый период вничью 2:2, вторую четверть Венгрия выиграла с отрывом в два мяча, но российские ватерполистки совершили рывок и вышли вперед в третьем периоде – 8:7. В решающей четверти россиянки уступили преимущество.

В группе Россия и Венгрия сыграли вничью – 10:0.

На Играх-2016 в Рио Россия забрала бронзу.

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