18.11.18 - 6:00
Завершено
6 Hours of Shanghai
LIVE
1
Toyota Gazoo Racing
2
Toyota Gazoo Racing
3
SMP Racing
Цзядин • Гонка
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Гонка
6 Hours of Shanghai - 18 ноября 2018

    
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