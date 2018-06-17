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Себастьен Буэми, Фернандо Алонсо и Казуки Накаджима выиграли «24 часа Ле-Мана»

Буэми, Алонсо и Накаджима выиграли «24 часа Ле-Мана»
Eurosport

38 мин. назад

Первый триумф «Тойота».

Экипаж «Тойота» №8, за который выступили Себастьен Буэми, Фернандо Алонсо и Казуки Накаджима выиграли самую престижную гонку на выносливость «24 часа Ле-Мана».

Вторыми финишировал еще один экипаж «Тойота» – №7 (Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес). Тройку замкнули Тома Лоран, Матиас Беш и Густаво Менезес («Ребелион Рейсинг» №3).

  • «Тойота» выиграла «24 часа Ле-Мана» впервые в истории.
  • Фернандо Алонсо – двукратный чемпион «Формулы-1» (2005, 2006).

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