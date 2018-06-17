Себастьен Буэми, Фернандо Алонсо и Казуки Накаджима выиграли «24 часа Ле-Мана»

Экипаж «Тойота» №8, за который выступили Себастьен Буэми, Фернандо Алонсо и Казуки Накаджима выиграли самую престижную гонку на выносливость «24 часа Ле-Мана».

Вторыми финишировал еще один экипаж «Тойота» – №7 (Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопес). Тройку замкнули Тома Лоран, Матиас Беш и Густаво Менезес («Ребелион Рейсинг» №3).

«Тойота» выиграла «24 часа Ле-Мана» впервые в истории.

Фернандо Алонсо – двукратный чемпион «Формулы-1» (2005, 2006).

Подписывайся на наш канал в телеграме