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«24 часа Ле-Мана» с Алонсо и Петровым. Что нужно знать о дикой гонке на выносливость

«24 часа Ле-Мана» с Алонсо и Петровым. Что нужно знать о дикой гонке на выносливость
Михаил Бирюков

1 час назад

Гонщики будут напрягать стрелку спидометра целые сутки, а Eurosport все это покажет.

В субботу, 15 июня стартует самый ожидаемый гоночный марафон мира – испытание на выносливость (и иногда даже на выживание) под вывеской «24 часа Ле-Мана». Телеканал Eurosport 1 и онлайн-сервис Eurosport Player ждут вас у экранов телевизоров и гаджетов ровно в 15:00 по Москве.

Лучшие пилоты гоночной серии FIA WEC уже настроили навигаторы, чтобы добраться до кольца «Сарта» неподалеку от Ле-Мана – небольшого городка на северо-западе Франции. Это будет красивая развязка суперсезона 2018-2019, растянувшегося на два года.

Что за трасса?

Старейшая из существующих автогонок на выносливость проводится на «Сарта» с 1923 года. Трасса состоит как из обычных уличных участков асфальта, так и из специальных отрезков – в сумме ее длина составляет 13 626 метров. В сторонке покуривает даже «Формула-1» – самая большая трасса в сезоне-2019 у автодрома «Спа» насчитывает всего 7 километров.

Чтобы сделать один полноценный круг на такой трассе, требуется три с лишним минуты. В 2017 году рекорд кольца установил японец Камуи Кобаяси – 3 минуты и 14,791 секунды. На треке всего лишь 38 поворотов (для сравнения на короткой трассе «Формулы» в Абу-Даби их аж 21), и это дает возможность отлично разогнаться по прямой. Но значение скорости нельзя переоценивать – важно сохранить машину невредимой, чтобы гордо финишировать в воскресенье.

Какие правила?

Пьер Вейрон на «Ле-Мане» довоенного времени

Пьер Вейрон на «Ле-Мане» довоенного времениEurosport

В 2019 году «Ле-Ман» наконец-то стал новой развязкой сезона, хотя прежние гонки приходились на экватор чемпионата WEC. Правда, от этого пилоты немного пострадают: если раньше за победу давали 50 очков, то сейчас уже 38 – но зато в 1,5 раза больше, чем за победу в обычном 6-часовом этапе.

У каждой машины есть три пилота – за их расписанием и взаимозаменяемостью следит команда, но есть и четкий регламент. Один человек не может находиться за рулем дольше четырех часов, а после своего этапа он обязан отдыхать минимум два часа. Маловато для полноценного релакса, поэтому многие гонщики предпочитают ночью не ложиться спать, а смотреть фильмы, слушать музыку или читать книги.

Зато стартовая решетка «Ле-Мана» будет как никогда огромной – в гонке 2019 года проедут 62 экипажа из четырех классов: LMP1 (самый престижный, всего 8 машин), LMP2 (младший класс прототипов без заводской поддержки, 20 машин), LMGTE Pro (спорткары на базе «Гран-Туризмо», 17 машин) и LMGTE Am (чуть менее новые спорткары с пилотами-любителями, но тоже 17 машин).

Разделения по классам на финишной линии не будет, поэтому пилоты будут сражаться только за клетчатый флаг, как в обычной гонке. Впрочем, условия и регламенты у всех классов свои – наивно полагать, что любитель на спорткаре обгонит профи на заводском аэродинамичном болиде.

За кого болеть?

Фернандо Алонсо

Фернандо АлонсоGetty Images

Если вы глорихантер, обратите внимание на экипажи Toyota Gazoo Racing. Оба в прошлом году заняли первые два места в марафоне. На машинке под номером 8 поедет Фернандо Алонсо, которого, наверное, вовсе не нужно представлять, а на авто с номером 7 – ветеран и уже упомянутый рекордсмен «Ле-Мана» Камуи Кобаяси.

Если вы больше патриот, чем любитель победы, то в секторе элитных авто выбор очевиден – SMP Racing. Это российская команда под патронажем Бориса Ротенберга-старшего, которая в 2019 году добилась повышения в классе – значит теперь шансов на общую победу еще больше.

Команду представят две машины и шесть пилотов. На авто с номером 11 поедет Виталий Петров – первый гонщик «Формулы-1» в истории России. В его команде будет еще один герой русских автогонок Михаил Алешин. В авто под номером 17 погонит Сергей Сироткин (который еще год назад выступал за «Уильямс» в «Ф-1»), а вместе с ним будет Егор Оруджев – чуть менее известный молодой пилот из Петербурга.

Во втором по статусу классе можно притопить за другую русскую команду G-Drive Racing с бессменным Романом Русиновым, а москвич Константин Терещенко поедет за словацкую ARC Bratislava в том же разряде. Но знакомых фамилий в заявочном листе будет еще больше – тут есть и племянник Айртона Сенны Бруно, и Джанфранко Физикелла на шикарном Ferrari 488 GTE.

Общий зачет пилотов перед решающим этапом в Ле-Мане

Как смотреть?

Гонку в полном объеме покажет телеканал Eurosport 1. Включайтесь в 15:00 и слушайте комментарии Владимира Башмакова, Оксаны Косаченко, Александра Кабановского и Руслан Гатаулина – они тоже будут сменяться в эфире по очереди, как полноправная команда «Ле-Мана».

Но вы можете смотреть Eurosport 1 прямо с самого утра. Помимо самой гонки, в субботу в 9:55 мы покажем разминочные круги пилотов, а в 12:25 познакомим с участниками марафона.

Изнуряющие круги автотрека станут еще драйвовее благодаря прямым включениям суперэксперта Тома Кристенсена – он брал «Ле-Ман» девять раз и поставил рекорд по победам. Разве хоть кто-то знает трек лучше него?

А подписчики онлайн-сервиса Eurosport Player получат ко всему прочему два приятных бонуса:

  • гонку можно будет смотреть без коммерческих пауз;
  • гонку можно будет смотреть с экшн-камер, установленных на корпусах машин.

И не забывайте обновлять главную страницу Eurosport.ru – следить за статистикой гонки в режиме онлайн можно будет тут. Кроме того, в разделе «24 часа Ле-Мана» постоянно будут появляться самые захватывающие моменты гонки.

Педаль в пол и погнали!

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