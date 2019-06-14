В субботу, 15 июня стартует самый ожидаемый гоночный марафон мира – испытание на выносливость (и иногда даже на выживание) под вывеской «24 часа Ле-Мана». Телеканал Eurosport 1 и онлайн-сервис Eurosport Player ждут вас у экранов телевизоров и гаджетов ровно в 15:00 по Москве.

Лучшие пилоты гоночной серии FIA WEC уже настроили навигаторы, чтобы добраться до кольца «Сарта» неподалеку от Ле-Мана – небольшого городка на северо-западе Франции. Это будет красивая развязка суперсезона 2018-2019, растянувшегося на два года.

Что за трасса?

Старейшая из существующих автогонок на выносливость проводится на «Сарта» с 1923 года. Трасса состоит как из обычных уличных участков асфальта, так и из специальных отрезков – в сумме ее длина составляет 13 626 метров. В сторонке покуривает даже «Формула-1» – самая большая трасса в сезоне-2019 у автодрома «Спа» насчитывает всего 7 километров.

Чтобы сделать один полноценный круг на такой трассе, требуется три с лишним минуты. В 2017 году рекорд кольца установил японец Камуи Кобаяси – 3 минуты и 14,791 секунды. На треке всего лишь 38 поворотов (для сравнения на короткой трассе «Формулы» в Абу-Даби их аж 21), и это дает возможность отлично разогнаться по прямой. Но значение скорости нельзя переоценивать – важно сохранить машину невредимой, чтобы гордо финишировать в воскресенье.

Какие правила?

Пьер Вейрон на «Ле-Мане» довоенного времениEurosport

В 2019 году «Ле-Ман» наконец-то стал новой развязкой сезона, хотя прежние гонки приходились на экватор чемпионата WEC. Правда, от этого пилоты немного пострадают: если раньше за победу давали 50 очков, то сейчас уже 38 – но зато в 1,5 раза больше, чем за победу в обычном 6-часовом этапе.

У каждой машины есть три пилота – за их расписанием и взаимозаменяемостью следит команда, но есть и четкий регламент. Один человек не может находиться за рулем дольше четырех часов, а после своего этапа он обязан отдыхать минимум два часа. Маловато для полноценного релакса, поэтому многие гонщики предпочитают ночью не ложиться спать, а смотреть фильмы, слушать музыку или читать книги.

Зато стартовая решетка «Ле-Мана» будет как никогда огромной – в гонке 2019 года проедут 62 экипажа из четырех классов: LMP1 (самый престижный, всего 8 машин), LMP2 (младший класс прототипов без заводской поддержки, 20 машин), LMGTE Pro (спорткары на базе «Гран-Туризмо», 17 машин) и LMGTE Am (чуть менее новые спорткары с пилотами-любителями, но тоже 17 машин).

Разделения по классам на финишной линии не будет, поэтому пилоты будут сражаться только за клетчатый флаг, как в обычной гонке. Впрочем, условия и регламенты у всех классов свои – наивно полагать, что любитель на спорткаре обгонит профи на заводском аэродинамичном болиде.

За кого болеть?

Фернандо АлонсоGetty Images

Если вы глорихантер, обратите внимание на экипажи Toyota Gazoo Racing. Оба в прошлом году заняли первые два места в марафоне. На машинке под номером 8 поедет Фернандо Алонсо, которого, наверное, вовсе не нужно представлять, а на авто с номером 7 – ветеран и уже упомянутый рекордсмен «Ле-Мана» Камуи Кобаяси.

Если вы больше патриот, чем любитель победы, то в секторе элитных авто выбор очевиден – SMP Racing. Это российская команда под патронажем Бориса Ротенберга-старшего, которая в 2019 году добилась повышения в классе – значит теперь шансов на общую победу еще больше.

Команду представят две машины и шесть пилотов. На авто с номером 11 поедет Виталий Петров – первый гонщик «Формулы-1» в истории России. В его команде будет еще один герой русских автогонок Михаил Алешин. В авто под номером 17 погонит Сергей Сироткин (который еще год назад выступал за «Уильямс» в «Ф-1»), а вместе с ним будет Егор Оруджев – чуть менее известный молодой пилот из Петербурга.

Во втором по статусу классе можно притопить за другую русскую команду G-Drive Racing с бессменным Романом Русиновым, а москвич Константин Терещенко поедет за словацкую ARC Bratislava в том же разряде. Но знакомых фамилий в заявочном листе будет еще больше – тут есть и племянник Айртона Сенны Бруно, и Джанфранко Физикелла на шикарном Ferrari 488 GTE.

Общий зачет пилотов перед решающим этапом в Ле-Мане

Как смотреть?

Гонку в полном объеме покажет телеканал Eurosport 1. Включайтесь в 15:00 и слушайте комментарии Владимира Башмакова, Оксаны Косаченко, Александра Кабановского и Руслан Гатаулина – они тоже будут сменяться в эфире по очереди, как полноправная команда «Ле-Мана».

Но вы можете смотреть Eurosport 1 прямо с самого утра. Помимо самой гонки, в субботу в 9:55 мы покажем разминочные круги пилотов, а в 12:25 познакомим с участниками марафона.

Изнуряющие круги автотрека станут еще драйвовее благодаря прямым включениям суперэксперта Тома Кристенсена – он брал «Ле-Ман» девять раз и поставил рекорд по победам. Разве хоть кто-то знает трек лучше него?

А подписчики онлайн-сервиса Eurosport Player получат ко всему прочему два приятных бонуса:

гонку можно будет смотреть без коммерческих пауз;

гонку можно будет смотреть с экшн-камер, установленных на корпусах машин.

И не забывайте обновлять главную страницу Eurosport.ru – следить за статистикой гонки в режиме онлайн можно будет тут. Кроме того, в разделе «24 часа Ле-Мана» постоянно будут появляться самые захватывающие моменты гонки.

Педаль в пол и погнали!

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