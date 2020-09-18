Трибуны заволокло огромным столбом пыли и гари. Из беспросветного пепелища, словно светлячки, выскакивали объятые пламенем изуродованные тела. Одним зрителям оторвало конечности, другим капотом автомобиля срезало голову – в этом аду выжили единицы. Ситуацию усугубили пожарные, которые залили водой состоявшие из магния обломки смертоносной колесницы и тем самым плеснули бензина в гигантский тлевший костер. Полное отсутствие мер безопасности на гонке «24 часа Ле-Мана» 1955 года привело к самым масштабным жертвам в истории автогонок.

Жители отстраивавшейся и с трудом приходящей в себя после Второй мировой войны Европы испытывали дефицит в развлечениях, и автогонки считались одним из основных способов разрядки. Главные мировые автопроизводители наращивали обороты и использовали проводящуюся с 1923 года гонку «24 часа Ле-Мана» как самую яркую и привлекательную витрину своей продукции. Топ-концерны дрались за лучших пилотов и привлекали настоящих асов – за Jaguar выступал будущий чемпион «Формулы-1» Майк Хоторн, славу Mercedes приносил Хуан Мануэль Фанхио по прозвищу Маэстро, а Ferrari пилотировал звездный американец Фил Хилл.

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Гонка «24 часа Ле-Мана» 1955 года Фото: Eurosport

В середине 1950-х автомобили уже спокойно разгонялись до 300 км/ч, поэтому трасса Ле-Мана безнадежно устарела. Ключевые претензии касались мер безопасности – допуск автомобилей разного класса предполагал большое количество обгонов на узком шоссе и аварий, в том числе с летальным исходом. К 1955-му гонка насчитывала семь смертей, но организаторы посчитали это допустимой нормой. Как и прежде, отсутствовали ограждения между гонявшими с безумной скоростью болидами и зрителями – только небольшие вязанки сена, которые не спасали при лобовом столкновении с трибунами.

После начала гонки 11 июня атмосфера большого праздника длилась всего несколько часов. Болельщики распивали пиво и напитки покрепче и подбирались как можно ближе к трассе, словно уверовав в бессмертие. Борьба между гонщиками накалялась, произошло несколько столкновений и сходов, а дальше сюжет развернулся, словно в самой безумной части «Пункта назначения».

К концу 35-го круга лидировал Jaguar Майка Хоторна. Британец так увлекся гонкой, что слишком поздно увидел сигнал от своей команды о дозаправке и резко свернул на пит-стоп. Маневр Майка стал неожиданностью для ковылявшего позади пилота Austin-Healey Ланса Маклина (он отставал на круг) – в попытке избежать столкновения аутсайдер дал по тормозам. В образовавшееся огромное облако пыли на скорости 270 км/ч влетел Mercedes Пьера Левега и задел левую заднюю часть авто Маклина.

Austin-Healey врезался в стену (пилот отделался синяками) и послужил трамплином для машины Левега. Mercedes взмыл на высоту фонарного столба и полетел в направлении зрителей. Бедняга Пьер погиб мгновенно от удара о заграждение, а болид раскололся, начал бешено крутиться и после взрыва топлива превратился в страшный огнемет. Двигатель полетел в одну сторону, кузов другую, а капот и передняя ось в третью. Эти смертоносные пламенные обломки изрешетили и поджарили находившихся поблизости зрителей. Попытка тушить автомобиль превратила трибуну в доменную печь – половина из 84 погибших сгорели заживо, еще более ста болельщиков получили серьезные травмы.

Протяженность трассы в Ле-Мане составляет несколько десятков километров, из-за чего гонщики и их команды не сразу узнали о трагедии, а организаторы продолжили гонку. Позже они объяснили это невозможностью добраться до места аварии машинам скорой помощи в случае паники. Руководство Mercedes отказалось от дальнейшего участия в гонке и отозвало в боксы все автомобили. Кроме гибели своего пилота, существовал еще один деликатный момент – победа немецкой команды на заваленной трупами французских граждан трассе выглядела бы кощунством после долгих лет гитлеровской оккупации.

Пострадавшие на фоне пылающего автомобиля Фото: Getty Images

Немцы сообщили о снятии с турнира основным конкурентам из Jaguar, но англичане их не поддержали, в том числе и Хоторн. На следующий день страшные снимки трагедии в газетах ярко контрастировали с улыбчивым Майком на подиуме в брызгах шампанского. Британец не признал вину в случившемся и обвинил в ней Маклина, тот в ответ подал на Майка в суд. Дело прекратили в 1959-м по причине гибели Хоторна – он разбился насмерть, не справившись с управлением во время тестов нового болида.

Поиск виновных в столь жуткой трагедии не имеет смысла, потому что в ней в разной степени виноваты все. Заботившиеся только о повышении скорости, а не безопасности пилотов автопроизводители, не защитившие зрителей организаторы и сработавшие недостаточно оперативно и качественно спасатели.

Памятная табличка о жертвах 1955 года гонки «24 часа Ле-Мана» Фото: Getty Images

Главный и самый правильный вывод после трагедии Ле-Мана все же был сделан – во Франции, Испании, Швейцарии, Германии и других странах на проведение автогонок наложили запрет до тех пор, пока на трассах не была достигнута максимальная безопасность. В Швейцарии запрет действует до сих пор, и каждый год парламент отклоняет запросы на его снятие. Ужас, случившийся 65 лет назад, до сих пор вызывает панический страх при одной только мысли о возможности вновь испытать подобное.

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