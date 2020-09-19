Что это за гонка

После долгого ожидания 20 сентября состоится главная гонка на выносливость в мире. В 88-й раз «24 часа Ле-Мана» должна была пройти традиционно летом, но ограничения из-за COVID-19 вынудили организаторов перенести ивент на осень. Правда, допустить на трибуны фанатов им так и не удалось.

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Где пройдет

Городок Ле-Ман в центральной части Франции принимает пилотов на автодроме «Сарта», возведенном в 1923 году. Длина трассы составляет 13 629 метров – она захватывает как гоночное покрытие трека, так и асфальт уличных дорог. Чтобы сделать один полноценный круг на такой трассе, требуется три с лишним минуты. На треке всего лишь 38 поворотов, и это дает возможность отлично разогнаться по прямой. Но значение скорости нельзя переоценивать – важно сохранить машину невредимой, чтобы гордо финишировать.

За кем следить

Легенда «Формулы-1» Фернандо Алонсо помог команде Toyota Gazoo Racing завоевать два титула подряд вместе с Себастьеном Буэми и Кадзуки Накадзимой. Испанец не сядет за руль боллида в этот уикенд – его заменит Брендон Хартли из Новой Зеландии. Конюшня все еще считается фаворитом, но без Алонсо и у простых смертных спустя два года появится шанс на славу.

Когда пройдет гонка, где смотреть, кто прокомментирует

Ивент стартует 20 сентября в 11:20 по Москве с прогревочного круга. За красотой можно будет следить на Eurosport 1 или на сайте Eurosport.ru. Все 24 часа скоростного безумия для вас прокомментируют Владимир Башмаков, Оксана Косаченко, Александр Кабановский и Никита Глазунов.

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