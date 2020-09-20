Во Франции завершилась легендарная гонка «24 часа Ле-Мана» – ее победителями в главном классе LMP1 стал экипаж Toyota в составе Казуки Накадзимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли.

Второе место у команды Rebellion, за рулем машины которой работали Бруно Сенна, Норман Нато и Густаво Менезес. На третье место уже на финише вырвались гонщики второго автомобиля Toyota: Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес.

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В классе LMP2 победил экипаж британского коллектива United Autosports в составе Фелипе Альбукерке, Филипа Хэнсона и Пола ди Ресты.

Победу в классе GTE-Pro одержал экипаж Aston Martin Racing, в который вошли Алекс Линн, Гарри Тинкнелл и Максим Мартен. В классе GTE-Am лучшим стал экипаж британской команды TF Sport в составе Джонатана Адама, Чарли Иствуда и Салиха Йолуча.

Команда Романа Русинова G-Drive в категории LMP2 потеряла подиум в последний час из-за проблем с подвеской и заняла пятое место.

Toyota выиграла «24 часа Ле-Мана» в третий раз подряд.

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