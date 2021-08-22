Марафон «24 часа Ле-Мана» завершился победой экипажа «Тойоты» под номером 7. Им управляют Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес.

Второе место в категории гиперкаров также заняли представители «Тойоты» – Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Кадзуки Накадзима. На третьей строчке оказался экипаж «Альпин», в состав которого вошли Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер.

Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing стал 12-м в общем зачете и седьмым в категории LMP2.

В категории LMGTE Pro победил экипаж AF Corse (Джеймс Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара), в LMGTE Am лучшим также стал AF Corse (Никлас Нильсен, Франсуа Перродо и Алессио Ровера).

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