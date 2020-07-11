Майкл Фассбендер стал гонщиком «Европейской серии Ле-Ман»

Хобби актера вышло на новый уровень.

Голливудский актер Майкл Фассбендер будет участвовать в гонках на выносливость.

Немец примет участие в чемпионате European Le Man Series – серии гонок на основе «24 часов Ле-Ман». Фассбендер будет гонять в составе команды «Протон» на Porsche 911 RSR 2017, его можно будет узнать по авто с 93-м номером.

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«Добро пожаловать в прекрасный мир гонок на выносливость», – поприветствовал звезду «Ле-Ман».

В 2017 году Фассбендер участвовал в любительской гоночной серии от «Феррари».

Актер дважды был номинирован на «Оскар».

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