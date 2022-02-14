Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Российский гонщик возглавит экипаж G-Drive Racing в FIA WEC в категории LMP2 – ведущем классе гоночных прототипов для команд без поддержки автомобильных производителей. Квят станет напарником австралийца Джеймса Аллена и австрийца Рене Биндера.

Открытие сезона WEC намечено на 18 марта – состоится этап «1000 миль Себринга». Также Квят примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана», которая состоится с 11 по 12 июня. Посмотреть трансляцию этих и других гонок можно на сайте и в приложении Eurosport по подписке всего за 149 рублей в месяц . А лучше подготовиться заранее и воспользоваться выгодным предложением, оформив подписку на 12 месяцев по цене восьми – за 1199 рублей в год

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