Российские гонщики Даниил Квят и Роман Русинов будут выступать с гоночными лицензиями других стран.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов – итальянскую или французскую.
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1 марта Международная автомобильная федерация запретила проводить соревнования на территории России и Беларуси. Спортсменов из этих стран будут допускать до соревнований под нейтральным флагом.
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В середине февраля Квят стал частью экипажа G-Drive Racing. Российский гонщик впервые выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость.
А команда «Формулы-1» «Хаас» приняла решение расстаться с российским гонщиком Никитой Мазепиным.
Источник: РИА «Новости».
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