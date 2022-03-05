Российские гонщики Даниил Квят и Роман Русинов будут выступать с гоночными лицензиями других стран.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов – итальянскую или французскую.

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1 марта Международная автомобильная федерация запретила проводить соревнования на территории России и Беларуси. Спортсменов из этих стран будут допускать до соревнований под нейтральным флагом.

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