Украинский штангист Дмитрий Чумак, победивший на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, прокомментировал свой успех строчками из песни группировки «Ленинград».
«Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком. Пожар на площади, на Красной, и тлеет бывший избирком», – написал Чумак в своем инстаграме.
В комментарии к спортсмену тут же пришло много людей с осуждениями поста.
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«Клоун», – написал пользователь mdima48.
«Чемпионы так себя не ведут. В случаях, когда спортсмен или страна не согласны с политикой – они бойкотируют соревнования. А приезжать, тут есть, спать, а потом ставить такие картинки – как-то очень низко», – считает salimkharkovskii.
«Пока заживо горели люди в Одессе вы тоже радостно спали и инстаграммили?» – спрашивает aleksandrfereferov
- Чумак стал сильнейшим на чемпионате Европы в весовой категории до 109 кг.
- Чумаку 30 лет, он двукратный призер чемпионатов мира, трехкратный победитель чемпионатов Европы.
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