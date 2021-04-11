Украинский штангист Дмитрий Чумак, победивший на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, прокомментировал свой успех строчками из песни группировки «Ленинград».

«Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком. Пожар на площади, на Красной, и тлеет бывший избирком», – написал Чумак в своем инстаграме.

В комментарии к спортсмену тут же пришло много людей с осуждениями поста.

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«Клоун», – написал пользователь mdima48.

«Чемпионы так себя не ведут. В случаях, когда спортсмен или страна не согласны с политикой – они бойкотируют соревнования. А приезжать, тут есть, спать, а потом ставить такие картинки – как-то очень низко», – считает salimkharkovskii.

«Пока заживо горели люди в Одессе вы тоже радостно спали и инстаграммили?» – спрашивает aleksandrfereferov

Чумак стал сильнейшим на чемпионате Европы в весовой категории до 109 кг.

Чумаку 30 лет, он двукратный призер чемпионатов мира, трехкратный победитель чемпионатов Европы.

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