«1040 килограмм – легкий вес, детка!» Как главный качок планеты Колеман разменял здоровье на железо

«Так, сколько тут? Ага, тонна. Еще тележка что-то весит. Короче, округляем. 1040 килограммов», – говорит плотный мужчина, убирая калькулятор. Вес абсолютно безумный, но крепыша, который лег под платформу, совершенно не пугает целая пачка блинов на грифах.

«Это легкий вес! Легкий!» – орет Ронни Колеман, настраивая себя на рекорд. Дальше – просто космос. Платформа ходит вверх-вниз, а Ронни делает вид, словно ему абсолютно не тяжело. «Легкий вес!» – Колеман в очередной раз выкрикивает фирменную фразу. Потом все заканчивается. Видео наконец записано – сотни тысяч фанатов самого упорного бодибилдера вот-вот получат очередную дозу мотивации. Ронни старается и ради них, и ради себя – он уже не может жить без спортзала и запредельных нагрузок.

Роликов, где Колеман берет кошмарные веса, несколько десятков – этот псих всегда обожал испытывать тело на выносливость. Ронни родился таким здоровым, что чуть не угробил мать – ее потом долго приводили в чувство. В 12 лет он весил 80 кило и напоминал взрослого культуриста: ему говорили, чтобы завязывал со спортзалом, но напрасно – широченный парень и так туда не ходил. В 15 Колеман стал одним из самых перспективных юниоров в американском футболе, но выбрал учебу и даже два года проработал бухгалтером – потом бросил, потому что надоело считать чужие деньги.

Счастливая жизнь стартовала лишь в 23, когда Ронни поступил в полицию. Там был свой спортзал, где Колемана заметил тренер Брайан Добсон. Коуч моментально осознал, насколько мощно его новый клиент одарен природой, и почти сразу оформил деловое предложение. Оффер Добсона выглядел так: Ронни бесплатно занимается в «Метрофлексе» (культовая качалка со скрипучими тренажерами), но взамен участвует в турнирах по бодибилдингу.

Лишних денег у Колемана не было, а от железа он откровенно кайфовал, поэтому согласился. Остальное – хроника взлета легендарного спортсмена: сперва здоровяк вынес всех на чемпионате штата Техас, в 1991-м взял Мистера Вселенную, в 1997-м порвал соперников на Гран-при России, а еще через год запустил восьмилетнее доминирование на Мистере «Олимпия», самом престижном конкурсе всех культуристов.

Самое печальное, что ради цели Ронни элементарно забивал на здоровье. По вечерам он служил в полиции, по утрам – тренировался. У него был всего один выходной в неделю, несмотря на то, что периодически американец устраивал себе два тренинга в день. Колеман тупо насиловал собственные мышцы, не давая им восстановиться: сначала лупил пампинг, на следующий день – зверские веса, потом снова пампинг, и так месяцами.

Ронни КолеманImago

При этом Ронни никогда не скрывал, что употребляет стероиды. «Без них с моим ростом можно набрать 100 килограммов, а я хотел 130 и добился этого», – пояснил Колеман. Человек поставил себе еще одну конкретную задачу – взять десять «Олимпий», став самым крутым качком в истории. До этой планки Ронни слегка не допрыгнул (помешали травмы и возраст), но статус величайшего бодибилдера все равно при нем. И дело здесь не только в его титулах и внешности – просто американец стал иконой для тех, кто ни в чем не знает меры.

Давно доказано: тренироваться по системе Колемана опасно. Ресурсы организма истощаются, и все заканчивается либо мгновенными травмами, либо ужасными последствиями. Так уж вышло, что Ронни практически не ломался во время активной карьеры – это позволяло ему сутками зависать в «Метрофлексе» и хватать веса, которые предназначены для пауэрлифтеров (тех, кому требуется рекорд, а не красивое тело). Например, мужик приседал со штангой весом 360 килограммов – это лютый, но ненужный челлендж для мышц, суставов, костей и всего остального.

За счет стероидов и жесточайшего режима Колеман получал быстрые и феноменальные результаты – объемы тела прокачивались на глазах. Само собой, у Ронни сразу же появились адепты, которые тоже были готовы постоянно качаться и колоться ради грандиозного прогресса.

О будущем эти ребята не размышляли, ведь Колеман, который в начале нулевых стал настоящей суперзвездой, безостановочно сыпал ванильными цитатами. «Сильный никогда не сдается, а слабый никогда не победит» – любимая присказка Ронни, которой он до сих пор напутствует фолловеров в соцсетях. Звучит пафосно, но имеет мало отношения к реальности.

Здоровье Колемана резко пошатнулось в 2007 году, то есть почти сразу, как он навсегда лишился звания Мистера «Олимпии». За последние 11 лет американский гигант перенес около десяти операций (одна длилась 11 часов), лишился тазобедренных суставов (там теперь протезы), обзавелся шестью болтами в спине, но главное – пересел на инвалидную коляску. Как выяснилось, из-за наследственности и экстремальных весов Ронни разрушил почти весь позвоночник. В теории он может ходить, но ему тяжело и больно, поэтому в основном он перемещается на кресле с колесиками.

Самый сумасшедший момент этой истории – позиция Колемана. Вместо того, чтобы сказать нечто вроде «Ребята, не повторяйте моих ошибок», бодибилдер признался: он жалеет лишь о том, что в свое время присел с 360-килограммовой штангой всего два раза, а не четыре. «И зачем я тогда поставил ее на стойку? Надо было добить подход!» – сокрушается этот псих.

Колеман распух и обрюзг, но по-прежнему верит, что вернет себе приличную форму – ради этого Ронни до сих пор чуть ли не каждый день мелькает в спортзале и делает упражнения, сидя в коляске. Например, подъемы пятикилограммовых гантелей на бицепс, чтобы руки не размякли окончательно.

Он уже не в состоянии остановиться. Ему 54 года, у него есть успешная линейка спортивного питания, несколько шикарных домов, примерно 10 млн долларов на счетах, респекты по всему миру, но Колеман продолжает гробить здоровье и тренироваться, чтобы вернуть рельеф и объемы. Ронни заслуживает и уважения, и восхищения, и сочувствия, но разумнее всего воспринимать его как пример неадекватного рвения. Вся жизнь этого спортсмена демонстрирует: цель далеко не всегда оправдывает средства, особенно если цель – сиюминутная.

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