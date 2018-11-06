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Тяжелоатлет Артем Окулов завоевал для России первое золото ЧМ после окончания дисквалификации ФТАР
Вторым стал спортсмен из Белоруссии, третьим – спортсмен из Грузии.
Представитель России Артем Окулов завоевал золото чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде. Это первая победа российских штангистов после возвращения на международную арену.
Окулов, выступающий в весовой категории до 89 килограммов, взял вес 372 кг (166 кг в рывке, 206 кг в толчке). Второе место занял Павел Ходасевич из Белоруссии – 371 кг (169 кг+202 кг). Третьим стал Реваз Давитадзе из Грузии – 371 кг (168 кг+203 кг).
- В последний раз спортсмены из России принимали участие в мировом первенстве в 2015 году.
- Позднее из-за ряда положительных допинг-проб россияне были отстранены от участия в ОИ-2016, а в октябре 2017 года после перепроверки тестов с Олимпиад 2008 и 2012 годов Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) была на один год отстранена от участия в любых международных соревнованиях.
- 19 октября 2018 года срок дисквалификации ФТАР подошел к концу.
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